Una stagione da incorniciare per l’Asd Tennistavolo Buseto-Tp

Dichiarata conclusa ufficialmente la stagione sportiva anche per il tennistavolo e per l’ASD Tennistavolo BUSETO – TP è tempo di bilanci. Grandi soddisfazioni per la giovane associazione trapanese impegnata durante la sua prima stagione in diverse gare tra tornei individuali e a squadre. Per quanto riguarda l’attività individuale, rilevante è stato il bottino in quanto l’Associazione del Presidente Poma ha collezionato diversi titoli Provinciali in ambito maschile con Incamicia nella 4ª cat, Manuguerra nella 5ª cat e Basiricò 6ª cat. In ambito femminile, invece, Agosta ha bissato il successo in 5ª cat anche come campionessa provinciale e regionale Vet 40, così come Montanti, anch’essa campionessa provinciale e regionale Vet 50.

Tornando agli uomini Cicala si è laureato Campione Provinciale Vet 40, Cioffi nel Vet 50 e Cernigliaro nel Vet 60. Quanto all’attività giovanile i titoli provinciali: Simonte e Miceli si sono …









