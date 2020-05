“Torneremo ad abbracciarci”, la poesia di Tea 

Torneremo ad abbracciarci

Sull’Italia tutta intera

è arrivata la bufera

e il governo mascherato

grandi e piccoli ha chiamato.

In un Fiat il brutto male ci ha ridotti sul davanzale

a suonare la padella, con la tromba e la scodella.

Tutti a casa è il dolce motto

con i libri e il giubbotto

con il computer ed il pastrano

senza più tenersi per mano.

Bimbi allegri e spensierati,

le vacanze sono arrivate!

Commercianti disperati

aspettan tutti che il virus maledetto

sia sconfitto per tornare tutti all’erta

a lavorare con più fretta.

Ma i morti sono tanti

con cifre esorbitanti,

che ci fanno gran paura,

tanti aspettano una degna sepoltura.

Tutto il mondo è coinvolto,

tutta la terra è stravolta,

tutti pensano al domani

e non sanno cosa fare.

Ce la faremo? È il grido giornaliero,

è l’augurio quotidiano

senza più stretta di mano.

Torneremo ad abbracciarci

…









