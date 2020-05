Ti segnaliamo questi programmi su Tv2000 da martedì 19 a giovedì 21 maggio 2020

Segnalazioni Tv2000 per martedì 19 maggio 2020



L’ora solare – 14

Isolamento e quarantena, fase uno e due. Gli ospiti di Paola Saluzzi raccontano le loro giornate: gli attori Manlio Dovì, tornato a Palermo per stare con la mamma, e Giovanni Scifoni, che gira video virali coinvolgendo tutta la famiglia.



Il segreto di Jolanda – 16

Telenovela argentina con Veronica Castro. Jolanda, ragazza di umili origini, viene ingiustamente incarcerata per un omicidio che non ha commesso ma riuscirà a dimostrare la propria innocenza e riunirsi con l’amato Juan Carlos.



Il diario di Papa Francesco – 17.30

Cosa ha fatto Papa Francesco, quali parole ha pronunciato, chi ha incontrato: si parte dall’omelia a santa Marta e per trenta minuti si riflette sui messaggi e sulle iniziative del Papa e della Chiesa, grazie alle …









