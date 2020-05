Solo tre i casi di coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica l’Asp. Abbiamo un malato a Trapani, uno a Castelvetrano, uno a Valderice. Tutti a casa.

Totale tamponi effettuati 7.419

Test sierologici su personale sanitario 4.242

Non ci sono ricoverati. Guariti e dimessi: 117

Oggi torna alla sua normale funzionalità l’ospedale di Marsala, come ha annunciato il manager dell’Asp Fabio Damiani, intervenendo al Volatore di Rmc 101.









Leggi la notizia completa