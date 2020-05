Sicilia, uccide la moglie con un tagliacarte e va dai carabinieri

Femminicidio questa mattina a Niscemi, comune a 80 km da Caltanissetta. La vittima è Giuseppa Pardo, una casalinga di 66 anni. A ucciderla, con un colpo di tagliacarte alla gola, è stato il marito, Vincenzo Buccheri, di 67 anni, pensionato, ex venditore ambulante, che subito dopo si è costituito nella locale caserma dei carabinieri.

L’omicidio è avvenuto in casa, in via Manzoni, nel quartiere “Cimitero”, alla periferia nord del paese. Nessuna spiegazione fino a questo momento del terribile delitto. Negli ultimi tempi Vincenzo Buccheri pare abbia manifestato i segni preoccupanti di seri disturbi mentali.

“Ho ucciso mia moglie, sono qui per costituirmi”, con queste parole Vincenzo Buccheri si è presentato alla caserma dei carabinieri di Niscemi subito dopo l’uxoricidio. L’uomo non ha manifestato alcuna emozione ed è apparso tranquillo. I militari, coordinati dal colonnello Ivan Borracchia, si sono subito recati in casa dei due coniugi dove hanno trovato il cadavere di Giuseppa …









