Sicilia, sono ventimila i migranti da regolarizzare nel comparto agricolo

Sono 20mila i migranti che in Sicilia dovrebbero essere regolarizzati dal Decreto Rilancio.

La stima è della Cgil regionale che con il suo segretario Alfio Mannino chiede che «i 700 milioni che la finanziaria regionale stanzia per i ghetti di Cassibile e Campobello di Mazara siano resi subito disponibili. Le regolarizzazione – afferma – sono una misura di civiltà destinata ad avere effetti positivi sul tutto il mercato del lavoro agricolo in termini di contrasto allo sfruttamento e di legalità. Oltre che condizioni di lavoro dignitose ai migranti, devono però essere anche assicurate condizioni di vita dignitose: gli strumenti oggi ci sono, basta attivarli e subito».









