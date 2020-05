Sicilia, l’obbligo della mascherina è di averla sempre con se, non di metterla ovunque 

Si è fatta molta confusione sull’ordinanza di ieri del presidente Musumeci che prevede l’obbligo in Sicilia della mascherina anche negli spazi aperti. Come aveva già spiegato Tp24, è un’ordinanza che non prevede l’obbligo di INDOSSARE sempre la mascherina, quanto quella di AVERLA CON SE sempre, e di indossarla quando si è con gli altri non a debita distanza. Quindi, quando si cammina da soli non ce n’è bisogno o quando si parla con gli altri all’aperto a distanza.

Lo spiega in una nota l’assessore alla salute Razza. «L’uso della mascherina, oltre che un dispositivo di protezione personale, è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo». Lo precisa l’assessorato regionale alla Salute …









