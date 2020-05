Rossella Messina: L’Ismett una struttura d’avanguardia che ha salvato la vita di mia madre

Durante questo lungo periodo di quarantena, non è vero che il mondo si è fermato, nelle case di ognuno di noi ci sono stati momenti di grande difficoltà e momenti di disperazione.

C’è chi ha perso il lavoro, c’è chi a causa del corona virus si è visto strappare un amico, un parente , un genitore, un figlio.

Durante la mia quarantena, piena di difficoltà economiche, il dolore più grande è stato sapere che la mia mamma aveva un tumore al pancreas, e nessuno di noi poteva stare li in ospedale con lei, allora ogni attimo il pensiero mio, di mia sorella e di mio fratello, era solo per lei.

La tecnologia ci ha aiutato tanto, ma non poterla stringere e farle sentire il nostro affetto è stato molto penoso.

La mia mamma oggi è tornata a casa sua e ha voluto scrivere una …









