Parte la campagna “Portiamo l’acqua al ghetto di Campobello”

Proprio in questi giorni dopo due mesi dal primo allarme lanciato da Coldiretti per il rischio di mancanza di manodopera straniera in agricoltura, l’arco costituzionale dei partiti si divide sia sul tema della regolarizzazione che della stabilizzazione delle condizioni del lavoro.

Tutte le posizioni in campo considerano i lavoratori in un’ottica utilitaristica e dalla prospettiva dei datori di lavoro. In questo contesto è stata lanciata la Campagna: Portiamo l’Acqua al Ghetto di Campobello. Lo scopo è quello di accendere l’attenzione sulla condizione dei lavoratori migranti ritenuti essenziali nel dibattito pubblico per il funzionamento del sistema agroalimentare e di portare l’acqua, un bene primario, al ghetto tra Campobello di Mazara e Castelvetrano. L’obiettivo è dare una risposta concreta per la prossima stagione di raccolta che inizierà a Settembre 2020, momento in cui tanti lavoratori provenienti da ogni parte della Sicilia e non …









Leggi la notizia completa