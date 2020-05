Milano: danni causati dalle nutrie in un campo coltivato a mais.

Milano, approvato il piano nutrie

Rota: “E’ un punto di partenza”

I danni superano il 15% sulle coltivazioni in campo



“E’ stato finalmente colmato un buco normativo di tre anni. Si tratta di un primo piano ovviamente migliorabile, ma è importante aver ottenuto finalmente lo strumento che legittima il contenimento delle nutrie. Adesso anche nel Milanese potremo intervenire per cercare di limitare gli effetti devastanti che questi animali hanno sul territorio, sull’attività agricola e sulla sicurezza e la salute dei cittadini”. Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, commenta così l’approvazione, da parte della Città metropolitana di Milano, del documento contenente le “Indicazioni per gli interventi di contenimento ed eradicazione della nutria” per il triennio 2020-2022.



Nell’area metropolitana – stima la Coldiretti interprovinciale sugli ultimi dati regionali – …









