Meteo. Bel tempo in provincia di Trapani, domani potrebbe piovere

Temperature in linea con la media stagionale e venti molto più calmi dei giorni scorsi in provincia di Trapani. Domani però potrebbe piovere. Le previsioni.

Lunedì, 18 maggio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17.5°C, lo zero termico si attesterà a 4147m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì, 19 maggio: Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 1.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21.3°C, la minima di 15.6°C, lo …









