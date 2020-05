Mascherina anche nei luoghi all’aperto? Facciamo chiarezza

Mascherina si? Mascherina no? La polemica generata nelle ultime ore mostra quanto le disposizioni su questa tematica siano ancora troppo confuse da parte dei cittadini che si dividono tra chi dice che va indossata sempre, e chi dice che se ne può fare a meno in alcune circostanze.

Facciamo chiarezza. Dall’Ordinanza della Regione Siciliana, l’art.23 specifica: «Sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e …









