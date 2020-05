Marsala, un incendio distrugge il Lido Zelig

Un brutto incendio ha praticamente distrutto il lido Zelig, a Marsala.

Le fiamme hanno devastato uno dei lidi più conosciuti della città, che si trova nel versante sud di Marsala. L’incendio si è verificato questa mattina, presumibilmente si è generato intorno alle 7.

Il materiale in fiamme hanno creato una grossa colonna di fumo nero. Le fiamme alimentate dal vento hanno praticamente distrutto lo stabilimento balneare.

Sul posto a spegnere le fiamme i vigili del fuoco di Marsala, tutt’ora in azione anche per capire l’origine del rogo e le cause.











