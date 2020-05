Marsala, l’incendio allo Zelig. Le reazioni, le indagini

Sta suscitando molta emozione in città il devastante incendio che questa mattina all’alba ha distrutto uno dei lidi più noti della città, lo Zelig, nel versante sud.

L’incendio segna così in maniera nefasta una data, quella del 18 Maggio, che doveva essere di rinascita e di speranza, per i lidi come per tanti altri piccoli imprenditori, per la riapertura delle attività economiche.

Questa coincidenza, insieme alle cause dell’incendio non ancora accertate (al momento si parla del solito corto circuito) fa indurre a pensare ad una matrice dolosa dell’incendio (e non sarebbe la prima volta in città).

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per quasi due ore per spegnere l’incendio. Le immagini pubblicate da Tp24 hanno fatto rapidamente il giro della città.









