Marsala, incendio distrugge lido “Zelig”

Questa mattina intorno alle ore 07.00 un grande incendio ha distrutto il lido balneare “Zelig” che si trova sul versante sud della costa marsalese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e per rilevare la natura e la causa dell’incendio che ha portato alla distruzione dell’intero stabilimento che si stava preparando per la riapertura estiva. Da alcuni giorni infatti erano cominciati i lavori di manutenzione e sistemazione del lido ma purtroppo è stato divorato dalle fiamme essendo costruito principalmente di legno. Sono ancora da capire le cause dell’incendio ma per alcuni marsalesi non sarà una bella estate essendo che il “Zelig” era uno degli stabilimenti più frequentati dai marsalesi ed in particolare dai giovani.









