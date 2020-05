L’obbligo di mascherina a Marsala, un pasticcio da Oscar

Caro signor Sindaco di Marsala, anche medico, non credo abbia letto la mia lettera pubblicata su questo giornale in data 30 marzo, perché ho l’impressione che, a chi riveste ruoli istituzionali, dell’opinione del cittadino freghi ben poco e sempre meno.

Questa mia seconda lettera però non avrà i toni moderati della prima perché (lei è medico e me lo insegna) due mesi e mezzo di “isolamento sociale”, terrorismo mediatico dal sapore nazi-sanitario, e astinenza coatta da tutti quei comportamenti che fanno dell’uomo un “ESSERE UMANO”, hanno finito per produrre un accumulo di “ormone della rottura” con conseguente rotazione sull’asse delle ordinate di certe ghiandole. Se già nella prima mi riferivo a medici/eroi e politici/sciacalli, adesso che lei si fa fiero paladino della politica delle mascherine ad ogni costo non …









Leggi la notizia completa