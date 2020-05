La Sicilia riparte. Nuove regole e riaperture. La nuova fase 2 con obbligo di mascherina

Lunedì 18 Maggio 2020, il lockdown è praticamente finito.

Dopo un giorno di tira e molla tra governo nazionale e regioni Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza che recepisce il decreto del premier Conte, ma con consistenti modifiche che regolamentano mobilità, attività produttive e la prevenzione sanitaria.

Riaprono i negozi, tornano i clienti nei bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie. Tornano a lavorare parrucchieri, barbieri e centri estetici. I negozi e gli artigiani possono restare aperti fino alle 23.30, ma restano le chiusure nei festivi. E ancora non c’è più l’autocertificazione, in Sicilia ci si potrà spostare senza autocertificazione. Dall’8 giugno possono ripartire i catering, come per i matrimoni o altri banchetti. Non è stata invece ancora fissata la data di riapertura di lidi e stabilimenti balneari che intanto potranno però prepararsi. Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere …









