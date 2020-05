La ditta Elia Elettrodomestici dona un televisore da 65” per le videoconferenze del Comune

La Ditta Elia Elettrodomestici di Castelvetrano, ha donato al Comune di Castelvetrano un Televisore da 65”, marca TLC, il quale è stato collocato nell’ufficio del primo Cittadino. Avendo appreso dai media che il Comune di Castelvetrano ha istituito il Tavolo Anticrisi Comunale (TAC) 2020, per il rilancio dell’economia del territorio, e che a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e in ottemperanza ai vari DCPM, le riunioni si possono effettuare solo in videoconferenza, la ditta Elia Elettrodomestici, ha pensato bene di donare lo schermo TV per consentire meglio la gestione delle videoconferenze, da intrattenere contemporaneamente con le categorie di Stakeholder presenti sul Territorio.

“E’ stato un dono veramente prezioso, ha affermato il Sindaco Enzo Alfano, l’Ente versa in una situazione di dissesto finanziario, e non possiede gli strumenti adatti a gestire le videoconferenze programmate con i vari gruppi di Stakeholder. Questo esempio …









Leggi la notizia completa