Il nipote di Messina Denaro vuole uscire dal carcere. La Dia dice no

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha espresso parere negativo per le richieste di scarcerazione presentate dal boss della commissione di Cosa nostra, Giuseppe Madonia, detto “Piddu”, 72 anni, e per due giovani presunti mafiosi con parentele di spessore nel contesto mafioso: Francesco Guttadauro, 40 anni, il cui zio materno è il superlatitante Matteo Messina Denaro, e Leandro Greco, 30 anni, il cui nonno era Michele Greco, detto il ‘Papa della mafia’, in cui onore il giovane Greco ha deciso di farsi chiamare Michele.

I tre sono solo alcuni delle centinaia di mafiosi, già condannati o in attesa di giudizio, che hanno chiesto la detenzione e gli arresti domiciliari per via della situazione delle carceri, a rischio contagio Coronavirus.

I magistrati della Dda ritengono che – considerato anche che Madonia, Guttadauro e Greco si trovano isolati al 41 bis – non ci siano gli estremi per le scarcerazioni.

Le decisioni toccheranno ai …









