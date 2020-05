Si è introdotto nel supermercato sfondando una finestra del condominio confinante. È successo questa notte, attorno alle 5, ad Erice Casa Santa, dove un malvivente stava per portar via dal punto Fortè di via Valenza una refurtiva dal valore di 600 euro in salumi e formaggi. La merce era stata già caricata sull’auto.

Il ladro, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto.









Leggi la notizia completa