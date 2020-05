Fase 2: la protesta di Erika, titolare del caffè letterario di Partinico

Fa lo sciopero della fame Erika D’Amico, titolare del caffe – letterario di Partinico.

Denuncia, infatti, l’immobilismo della burocrazia, che non le permette una riapertura in grado di poter seranemnte affrontare il suo lavoro che copre due dei settori più colpiti dalla crisi: la cultura e i bar.

Ecco cosa scrive, annunciando la sua protesta in piazza:

10 marzo il DPCM dispone la chiusura del mio locale “Leggere è…caffè teologico letterario” a Partinico.

Ecco il giorno in cui comincia il mio incubo.

Chiusura, Chiusura, Chiusura ….nella mia testa rimbomba questa parola con tutto ciò che ne comporta.

E adesso come faccio?

Come farò ad onorare i miei debiti con i fornitori?

Io, proprio io che non ho mai ritardato un pagamento.

In questo mese deve arrivare anche la bolletta della luce, la devo pagare assolutamente, devo recuperare i soldi, non posso …









