Tutto carbonizzato. Ecco cosa resta dello Zelig, il lido di Marsala che ha preso fuoco questa mattina all’alba. Un incendio terribile, che si è sviluppato subito, perchè la struttura è tutta in legno, non risparmiando nulla.

E pensare che proprio ieri, domenica, i gestori, Roberto Pilato e Mattia Lupo, erano felici per la fine del lockdown, e, con un messaggio sulla loro pagina social, annunciavano che erano pronti per una “estate in sicurezza” con la disposizione di ombrelloni e lettini come previsto dagli ultimi decreti anti – coronavirus.

E invece, questa mattina, l’amaro risveglio: tutto distrutto.









