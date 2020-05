L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano comunica che per la giornata di martedì 19 Maggio è confermato il Mercatino settimanale SOLO per la vendita di generi alimentari.

L’ordinanza n.21 del 17 Maggio obbliga di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. È necessario riorganizzare il Mercatino del martedì come previsto dalle linee guida di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.











