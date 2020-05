Coronavirus Sicilia, Musumeci firma una nuova ordinanza: “Obbligo mascherine” Sky Tg24 Fase 2, l’ordinanza della Regione Sicilia: cosa cambia dal 18 maggio Fanpage.itIn Sicilia le discoteche riaprono in anticipo: scoppiano le polemiche sui social LiveuniPAMascherine obbligatorie in Sicilia ma non in tutti i casi, Musumeci: “Sanzioni nei prossimi giorni” Giornale di SiciliaSicilia, confermate le riaperture dal 18 maggio: cosa cambia Liveunict | Magazine sull’Università di CataniaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa