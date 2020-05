Coronavirus, oggi è il giorno della riapertura. Numero vittime mai così basso dal lockdown

Il numero più basso di vittime dall’inizio del lockdown, 145 nelle ultime 24 ore, il miglior auspicio per l’Italia che riapre, con i negozi, i bar e i ristoranti che potranno rialzare le saracinesche dopo oltre due mesi. L’Italia prova dunque a ripartire dopo il lockdown, nel rispetto delle linee guida arrivate dopo il confronto governo-Regioni. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Nel dpcm anche spettacoli all’aperto dal 15 giugno con mille persone al massimo, nei cinema e teatri fino a 200. Non ancora le discoteche.

I DATI – Rallenta ancora la crescita dei contagi, mai così bassi da mesi. Sono salite a 31.908 le vittime per il coronavirus in Italia, con un incremento di 145. Sabato l’aumento era stato di 153. Il numero totale dei contagiati, che comprende gli attualmente positivi, i morti e i guariti, sale a 225.435, registrando …









Leggi la notizia completa