Coronavirus, i ristoratori del trapanese chiedono la collaborazione delle aziende vinicole

I ristoratori del trapanese per il rilancio delle attività chiedono la collaborazione delle aziende vinicole.

Oggi è il giorno della ripartenza delle attività commerciali. Proprio in vista della ripresa, in questo periodo di emergenza sanitaria e di chiusura i ristoratori, i titolari delle attività enogastronomiche della provincia e in particolare gli iscritti dell’Asmap Marsala, hanno deciso di mettere insieme tutte le Associazioni di categoria della provincia di Trapani impegnate nel settore HO.RE.CA. e fare una specifica proposta di collaborazione con le aziende vitivinicole con l’obiettivo di promuovere, aiutare il territorio, la sua economia, e di siglare un patto di solidarietà produttore-ristoratore.

“Ad oggi contiamo più di 300 iscritti a livello provinciale, di cui 50 su Marsala, 100 su Trapani, 110 su San Vito lo Capo, 30 su Favignana, 10 su Selinunte. Siamo dell’idea che le contingenze legate all’impossibilità di spostarsi& …









