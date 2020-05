Coronavirus, gli automobilisti siciliani esentati dal bollo auto per tutto il 2020

Un emendamento inserito nella manovra finanziaria permette l’esenzione in Sicilia del pagamento del bollo auto 2020.

I beneficiari della misura sono i proprietari di autovetture sino a 53 Kilowatt (kw) che siano di proprietà di soggetti che non superino i 15 mila euro annui di reddito familiare, non sarà più richiesto il pagamento della tassa automobilistica. Inoltre saranno esentate dal bollo anche le autovetture che indipendentemente dai Kilowatt hanno più di dieci anni di vita. Esentate anche le vetture di proprietà di Associazioni di volontariato e Onlus.

“La sospensione del bollo fino al 30 novembre costituisce un importante provvedimento che aiuta le famiglie siciliane in questo momento di difficolta’ dovuto al COVID19, fornendo anche una certa serenità alle aziende che per il loro lavoro utilizzano tanto mezzi trasporto leggeri e pesanti – le aprole del presidente dell’Aci Palermo, Angelo Pizzuto -. L’esenzione …









