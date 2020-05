Coronavirus, dati incoraggianti in Italia. 451 contagi e 99 morti nelle ultime 24 ore

L’Italia vede la luce. I dati di oggi sono più confortanti che mai. Il bollettino dei casi dice che i contagiati complessivi dall’inizio dell’epidemia sono adesso 225.886, dei quali 127.326 sono guariti e 32.007 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 66.553.

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 451 pazienti (ieri di 675); gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.798 persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti 2.150; i deceduti di 99. Sono 749 i malati in terapia intensiva, 13 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 55.597 su 66.553: l’83,5% del totale. Eseguiti, in un giorno, 36.406‬ tamponi: il totale nazionale ora è di 3.041.366 tamponi per una cifra di 1.959.373 casi testati. In quattro regioni, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi contagi: si tratta di Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata.

I dati regionali – Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.073 in Lombardia, 9.874 …









