Conclusi gli incontri del Tavolo Anti Crisi: ecco tutti i provvedimenti per far ripartire il territorio

Chiusa la fase dell’emergenza in senso stretto con l’emanazione da parte del Governo nazionale del c.d. “Decreto Rilancio”, abbiamo definito venerdì 15 Maggio scorso l’esperienza del Tavolo Anti-Crisi 2020, avendo concluso, nel giro di poco meno di tre settimane, incontri di confronto e sintesi con tutti i portatori di interessi locali (rappresentanti di categoria, parti sociali, banche, ordini professionali, mondo della cultura e dell’associazionismo), con la società di gestione dei rifiuti e con gli uffici comunali, volti a consegnare alla Pubblica Amministrazione una serie di proposte che quest’ultima può adottare, attraverso l’emanazione dei consequenziali atti amministrativi, per facilitare la ripresa socio economica della comunità castelvetranese a seguito delle misure, economiche e non, adottate dai Governi nazionale e regionale per fronteggiare ed affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il TAC 2020 ha, pertanto, …









Leggi la notizia completa