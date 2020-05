Brescia: I PARCHI CITTADINI RIAPRONO DAL 22 MAGGIO

I PARCHI CITTADINI RIAPRONO DAL 22 MAGGIO





Tutti i parchi cittadini riapriranno venerdì 22 maggio. Fino a giovedì 21, il sindaco Emilio Del Bono ha deciso di reiterare l’attuale ordinanza che prevede l’accesso alle aree del Parco delle Colline (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella) e del Parco delle Cave e inoltre, dalle 7 alle 20, ai parchi Tarello (via Sostegno, via Cefalonia, via Malta), Pescheto (via Lamarmora, via Corsica), della Resistenza (via Livorno), Castelli (via Castelli), delle Stagioni (via Collebeato), Manzoni (via Aldo Moro, via Lamarmora, via San Zeno, Parking Penny market), Ducos 1 (viale Piave), Ducos 2 (via Lonati, via Marziale Ducos), Rosa Blu Amici dell’Anfass (via Milano, via Nullo), Giffoni (trav. XII/via VII/trav. II, villaggio Sereno), dei Poeti (via Prima, via Valle Camonica, villaggio Badia), Sam Quilleri (via Foscolo, via Monte Santo, via Pasubio, Campo Marte), …









