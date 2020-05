Birgi, ecco i voli Ryanair per l’estate 2020 

Ecco i voli Ryanair per l’estate 2020 da e per Trapani Birgi.

Si tratta di un’estate molto particolare, quella della convivenza con il coronavirus, ma nonostante il taglio dei voli Ryanair ha voluto confermare alcune importanti rotte su Trapani: a Giugno si comincia con il Trapani – Bologna.

Poi da Luglio in poi ecco Milano Bergamo e Pisa. A differenza di ciò che riportavano le indiscrezioni di qualche settimana fa, ci sono anche dei voli internazionali: Malta, Praga, Baden – Baden.

A questi voli si aggiungono quelli di Alitalia, di BlueAir e di nuove compagnie che il presidente dell’Airgest Salvatore Ombra ha contattato in queste settimane, lavorando sotto traccia.











Leggi la notizia completa