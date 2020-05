Ad Erice costituito il “tavolo” del centrodestra con Lega, Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima

Anche ad Erice, come già a Trapani da qualche mese, le forze del centrodestra hanno costituito un tavolo di concertazione per la condivisione delle azioni da portare avanti nell’interesse dei cittadini. “L’obiettivo è costruire una alternativa a questa coalizione a guida Toscano – Tranchida che ormai ha concluso la sua spinta” si legge nella nota.

Lega, Fratelli d’Italia, in consiglio presente con Giuseppe Vassallo, e Diventerà Bellissima annunciano che “da adesso in poi lavoreranno per fare le loro proposte e migliorare la vita al cittadino”.

“Ormai si va non oltre l’ordinaria amministrazione. Pensiamo per esempio come nulla sia stato fatto per la frazione di Pizzolungo, alle prese con i soliti problemi sicurezza della strada nelle giornate di pioggia, dei cedimenti strutturali della rete idrica con interventi di riparazione con cadenza quasi giornalieri. Pensiamo anche alla mancata pianificazione di finanziamenti per dotare la frazione degli impianti fognari, …









