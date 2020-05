Trapani e i topi morti in centro. Dal Comune: “Vuole dire che la derattizzazione funziona”

Se c’è il topo morto in strada, beh, vuol dire che la derattizzazione funziona.

“A Trapani la derattizzazione è stata avviata dieci giorni fa con la collocazione in ogni zona della città delle trappole per topi”. La puntualizzazione é dell’assessore comunale Ninni Romano che interviene dopo le polemiche suscitate da Tp24 per la presenza di un topo morto in via Domenico Giglio nella zona del centro storico.

“Abbiamo adottato- aggiunge – un sistema innovativo per debellare la presenza di topi. Non più bustine depositate nelle caditoie con il rischio di dispersione ma trappole sicure ed efficaci che non comportano alcun pericolo né per le persone né per gli animali domestici”.

L’eventuale presenza di carcasse per la strada potrà essere segnalata alla Energetikambiente che procederà alla rimozione.

Ma se c’è il sistema della trappola come fa il topo a trovarsi morto stecchito, …









