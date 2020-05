Trapani e i topi in centro: non è un caso isolato 

La consigliera comunale di Trapani Anna Garuccio risponde all’assessore Ninni Romano in merito alla presenza di topi nella zona del centro storico.

Un caso sollevato questa mattina da Tp24.

Ecco la nota della Garuccio.

“Purtroppo la presenza di carcasse di topi dimostrano, si che le gabbiette per fortuna stanno avendo il loro effetto in #CentroStorico, ma confermano anche le mie segnalazioni che da un anno a questa parte portano in evidenza la presenza di topi in città in pieno giorno. Altro che strumentalizzazione, come affermato dall’assessore Romano. La presenza di queste carcasse di topi morti sono manifestazione della veridicità delle mie segnalazioni, di cui l’ultima l’8 maggio alla luce di una tutt’oggi continua e notevole presenza di topi vivi nella zona del quartiere San Pietro, nelle vicinanze della Scuola Elementare, così come della Chiesa e delle tante abitazioni e negozi della zona. I topi di citt& …









