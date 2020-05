Sicilia, va dalla polizia per farsi arrestare: non tollera più la moglie

Va dalla polizia e chiede di essere arrestato: non tollera più la moglie.

Accade in Sicilia.

R.N di 45 anni, pluripregiudicato per reati legati al crimine organizzato, ha deciso di farsi arrestare dalla polizia perché non sopportava più la moglie. E’ successo nei giorni scorsi: l’uomo, in libertà vigilata con obbligo di soggiorno, si è presentato al commissariato di Librino alla guida di un’auto sequestrata senza patente e senza assicurazione.

Non si è fermato nemmeno all’alt della polizia pur di andare ad autodenunciarsi tanta era la voglia, confessata anche agli agenti, di “evadere” dalla moglie che non tollerava da tempo. Immediati controlli consentivano di accertare la veridicità di quanto asserito da R.N. ma, in assenza dei presupposti per l’arresto, l’uomo è stato segnalato all’autorità competente ed è stato sanzionato per guida senza patente e …









