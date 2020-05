Sicilia, si riparte. Musumeci ha firmato l’ordinanza

Alla fine è arrivata. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza sulla nuova fase due. Possono riaprire al pubblico bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, negozi, e non solo.

E’ stato un giorno di tira e molla tra Governo nazionale e Regioni che aspettavano la firma sul Dpcm del premier Conte, annunciato ieri sera, e che prevede le nuove riaperture a partire da domani, lunedì 18 maggio.

Le Regioni aspettavano l’ok per firmare le rispettive ordinanze con cui si recepivano le misure stabilite dal Governo ed eventualmente limarle in base alle esigenze dei territori e soprattutto all’andamento dell’epidemia.

Musumeci ieri sera aveva comunicato che la sua ordinanza per la Sicilia era pronta, con modifiche sostanziali al dpcm che danno più elasticità alle attività che ripartono da domani.











