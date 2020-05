Sicilia. Ecco l’ordinanza di Musumeci: cosa si può fare e cosa riparte. C’è l’obbligo della mascherina

Riaprono i negozi, ripartono bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie, e non solo d’asporto.

Tornano a lavorare parrucchieri, barbieri e centri estetici. Dal 25 maggio riaprono musei, archivi storici e biblioteche. I negozi e gli artigiani possono restare aperti fino alle 23.30, ma restano le chiusure nei festivi. Questa in sintesi l’ordinanza in vigore da domani, lunedì 18 maggio, sulla nuova fase 2 in Sicilia firmata dal governatore Nello Musumeci. E c’è una novità, che già sappiamo scatenerà molte perplessità, quello dell’obbligo dell’uso delle mascherine.

Ecco l’ordinanza e cosa riparte in Sicilia.

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le «linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative» approvate in data 16 …









