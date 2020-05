Sicilia, due incidenti in poche ore. Scontro tra due scooter, ci sono feriti gravi

Si torna quasi normalmente ormai sulle strade e tornano ad aumentare gli incidenti. Sono quattro i feriti, di cui due gravi, che nelle ultime 24 ore sono rimasti coinvolti in due diversi incidenti a Palermo.

Nel primo che si è verificato venerdì sera intorno alla mezzanotte nel quartiere Bonagia, si sono scontrati due scooter. Per due delle tre persone coinvolte è stato necessario un intervento di rianimazione sul posto da parte dei sanitari che, una volta stabilizzati, hanno trasferito le due persone al Civico e al Policlinico.

Ieri, invece, un automobilista ha perso il controllo dell’auto in viale Regione Siciliana, all’altezza di Media World, e ha finito la sua corsa sui cartelloni pubblicitari. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei sanitari, ma fortunatamente, le condizioni dell’uomo rimasto ferito non sono gravi.













Leggi la notizia completa