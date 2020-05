Si placa lo Scirocco. Ma fa ancora caldo in Sicilia. Le previsioni in provincia di Trapani

Dopo giorni infernali si placa lo Scirocco in Sicilia. Tanti sono stati i danni in questi giorni di caldo e vento, con incendi che hanno creato paura in diverse zone dell’Isola. Il vento si è calmato, e la protezione civile regionale non ha diramato nessuna allerta incendi per oggi in Sicilia. Le temperature restano alte, ma gradevole, con il termometro che sfiorerà i 30 gradi in diverse parti della Sicilia.

Temperature più miti in provincia di Trapani, dove oggi, domenica sono previsti massimo 24 gradi. Ecco le previsioni.

domenica, 17 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24.2°C, la minima di 19.5°C, lo zero termico si attesterà a 3923m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. …









Leggi la notizia completa