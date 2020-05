Scarichi abusivi nel mare di Marinella di Selinunte, scoperti alcuni tubi clandestini

Si dice sempre che la Natura abbia sempre la meglio sulle porcherie commesse dall’uomo , ma davvero rattrista vedere che l’uomo non impara mai dai propri errori e che troppo spesso non mostra di avere il minimo rispetto per quell’ambiente che gli da vivere

E così le recenti sciroccate di questi giorni hanno portato alla luce alcuni tubi di scarico che una nota struttura di Marinella di Selinunte aveva nascosto sotto la sabbia per mascherare i propri scarichi abusivi nel nostro splendido mare. Il solerte cittadino ci ha inviato queste immagini ed ha denunciato la cosa alle autorità. Sul posto i tecnici del comune e gli agenti di polizia municipale per gli opportuni rilievi e per transennare l’area, ovviamente scatteranno le denunce.

Che tristezza, però, vedere le magagne umane che la natura nasconde agli occhi, e poi tutti a chiederci: …









