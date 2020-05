Processo “Scrigno”, il Comune di Erice parte civile

Il Comune di Erice è stato ammesso alla costituzione di parte civile nel troncone palermitano dell’operazione antimafia denominata “Scrigno”, cioè quella relativa agli imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato.

Durante la prima udienza, al Tribunale di Palermo, prima dell’inizio della requisitoria dei PM sono state ammesse tutte le istanze presentate dall’avvocato Giuseppe Rando, il legale incaricato per rappresentare il Comune di Erice.

Sono state peraltro superate tutte le eccezioni preliminari sollevate dai difensori degli imputati per vizi sia di forma che di merito. Nel dettaglio, è stata accolta la tesi del Comune di Erice in riferimento alla tempestività e alla legittimazione della costituzione di parte civile da parte dell’Ente comunale. Quanto alle obiezioni riguardanti la “forma”, è stato ampiamente dimostrato che la delibera di Giunta, con la riforma del titolo V della Costituzione e, dunque, con …









