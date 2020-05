Petrosino, tantissimi giovani in piazza Biscione e senza nessuna protezione

Un lungo post su facebook e la foto di piazza Biscione che riprende le scene di una domenica di primavera “normale”, con tantissimi ragazzi vicini tra di loro e senza nessuna protezione.

E’ questa la denuncia che fa il sindaco Gaspare Giacalone, per quanto accaduto oggi nella località balneare di Petrosino. Il primo cittadino invita i giovani ma anche i loro genitori ad essere più responsabili e non vanificare quanto di positivo è stato fatto in oltre due mesi di sacrifici, restando chiusi in casa.

Domani, afferma Giacalone, chiederà nuovamente maggiori controlli come già fatto sia alla Questura che alla Prefettura. Qui le parole del sindaco Giacalone nel suo post su facebooK:

“Ragazzi, così non ci siamo. Non ci siamo affatto. Mi rivolgo, innanzitutto, ai tantissimi adolescenti che oggi si sono riversati sul litorale di Petrosino. Ma anche ai loro genitori e agli adulti …









