Obbligo mascherine: perché il sindaco di Marsala sbaglia

Da persone degne di fiducia ho saputo che sabato scorso a Marsala un povero disgraziato si è visto appioppare una multa di 300 euro perché camminava in via Mazzini senza mascherina sul volto. La notizia è di quelle che si stentano a credere e a digerire, tanto è assurda e impietosa. Ma signor sindaco, scusi se glielo chiedo in modo poco diplomatico: lei è davvero ben sicuro della ragionevolezza dell’ordinanza, da lei promulgata, che ora obbliga i marsalesi a indossare la mascherina fuori casa sempre e comunque, addirittura fino al 31 luglio, anche in aperto contrasto con l’ultimo decreto governativo nazionale che consente fin da ora di non usare la mascherina nei luoghi aperti?

Signor sindaco, diciamocela tutta: quando è troppo è troppo! Ho letto bene e con attenzione il lungo discorso di giustificazioni che lei ha postato su Facebook proprio in quel sabato, mentre quel suo concittadino sfortunato si vedeva …









