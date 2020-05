Obbligo di mascherina? Sindaco, si fidi ancora dei marsalesi

Vittorio Alfieri è uno dei lettori più affezionati e attenti di Tp24, lucido osservatore delle cose che accadono sul nostro territorio. Da oggi parte uno spazio a lui dedicato sul nostro giornale. E non poteva che chiamarsi così: L’Alfiere.

Siamo fuori stagione per Lilybaeum, ma l’aforisma calza a pennello “tanto tuonò che piovve” (Socrate).

Nel caso dei marsalesi non si tratta di pioggia o anche di una brocca d’acqua come al malcapitato Socrate per l’arrabbiatura della moglie Santippe, che negli scorsi giorni giorni sferzati dallo Scirocco e per chi abita in abitazioni post belliche e con una stanza ad esso adibito, sarebbero state probabilmente gradite.

È piovuta l’ordinanza sindacale del dottore in medicina e chirurgia specializzato in cardiologia Alberto Di Girolamo, sindaco di Marsala. Le due regole che hanno suscitato l’ira ed il sarcasmo dei cittadini sono, la prima: d’indossare la mascherina in auto quanto non si & …









