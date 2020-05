Mazara. In manette trentenne mazarese e denuncia per due soggetti per detenzione a fini di spaccio di stupefacente. 

Il 13 maggio scorso, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, ha eseguito una serie di perquisizioni all’interno di diverse abitazioni nel centro storico di Mazara del Vallo.

Al culmine di tale attività, la Polizia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane 30enne, G.B., e ha denunciato, in stato di libertà, due mazaresi per detenzione illegale di droga.

Più nel dettaglio, l’arresto si inserisce nell’ambito di mirate attività di Polizia dirette alla prevenzione generale e al controllo del territorio della città di Mazara del Vallo, tese soprattutto a combattere la grave piaga del consumo tra i giovani mazaresi di sostanze stupefacenti.

Sei abitazioni sono state perquisite all’interno del centro storico cittadino, la cosiddetta casbah, dove gli spacciatori spesso approfittano del dedalo di vicoli e piazze …









