Marsala, arrivano i bus nuovi (e l’impiegato li accoglie senza mascherina …)

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, celebra in un video l’arrivo a Marsala dei nuovo autobus del Comune. Peccato però che ad accoglierli, all’autoparco comunale, sia un impiegato comunale con la mascherina messa male. Insomma, andrebbe multato, perchè sta disapplicando proprio l’ordinanza del Sindaco, tanto contestata, che obbliga a tenere la mascherina dappertutto …

“Mi fa piacere condividere con tutti voi l’arrivo nel nostro autoparco degli ulteriori 5 nuovi autobus che si aggiungono agli altri 7 da poco arrivati. Ne aspettiamo altri 9. Marsala non aveva mai avuto tutti questi autobus nuovi, infatti quasi tutti quelli finora in circolazione erano stati, tra gli anni 80 e 90, acquistati già usati” scrive il Sindaco.

Peccato, che, verso la fine, si vede un impiegato del Comune che fa segno ai bus di fermarsi, andandogli incontro, con la mascherina sulla fronte (e forse una sigaretta in bocca …).











