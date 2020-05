Marsala, al via i lavori per i nuovi marciapiedi di via Del Fante

Ancora un cantiere di lavori che riapre a Marsala. È quello già operativo in via Del Fante, dove l’intervento programmato dall’Amministrazione comunale prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi. “La prima fase di questo lavoro è coincisa con le opere per l’inaugurazione del nuovo Palazzo di Giustizia, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Con questo nuovo appalto, la cui esecutività era stata sospesa per l’emergenza sanitaria, avviamo la seconda fase per completare il rimanente tratto di marciapiede”.

Interessato alla sistemazione è quello che dalla Cantina Pellegrino si estende fino all’incrocio con via Alcide De Gasperi. L’Impresa incaricata ha già circoscritto l’area di intervento, tenuto conto che la superficie pedonale sarà allargata (circa 150 cm.) per consentire l’agevole transito anche a disabili in carrozzina e genitori con passeggini. Un notevole miglioramento, …









