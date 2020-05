L’Italia riparte, la Sicilia un po’ di più. Oggi l’ordinanza, via libera ai matrimoni

L’Italia riparte, la Sicilia un po’ di più. Ieri sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure in vigore a partire da domani, lunedì 18 maggio.

Bar, ristoranti, pasticcerie, pub, ma anche parrucchieri, estetisti e negozi aperti, in tutta Italia. Non ci sarà più bisogno dell’autocertificazione all’interno delle regioni. Quindi in Sicilia ci si potrà spostare liberamente, ma sempre osservando le misure di sicurezza per evitare il contagio da Coronavirus, come mascherine e distanza di almeno un metro. Si potranno incontrare gli amici, ma evitando assembramenti. I dati incoraggianti sul Coronavirus hanno portato Roma ad allentare le restrizioni e ripartire. Le regioni però potranno firmare ordinanze più o meno restrittive. Ed è quello che è pronto a fare Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana. La firma arriva oggi, l’ordinanza di Musumeci era …









Leggi la notizia completa