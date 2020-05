La Sicilia riapre, pubblichiamo l’ordinanza integrale del presidente della Regione

A poche ore dalla fine del lockdown, è stata diffusa l’ordinanza del presidente della Regione, sulle disposizione da seguire a partire da domani, giorno della ripartenza. Contiene tutte le linee guida per sapere come muoversi e cosa si può fare o non fare. Importanti indicazioni anche sull’apertura dei lidi balneari e che si può transitare nel territorio siciliano liberamente, senza bisogno dell’autocertificazione.

Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020l’art. 32 della Costituzione;lo Statuto della Regione Siciliana;la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ …









