“La ricetta della Domenica” – Il tiramisù servito in un bicchiere da cocktail

In giornate in cui fuori domina lo scirocco che ci costringe ancora a restare in casa, GlutenFree4Sisters per l’appuntamento odierno de “La ricetta della Domenica” oggi ha in mente per voi un dolce fresco: il tiramisù. Le quattro sorelle trapanesi propongono due varianti del noto dessert: quello alla fragola e, il più classico, al caffè. Il tiramisù è servito in un bicchiere lungo da cocktail.

Ingredienti:

300 gr savoiardi

250 gr mascarpone

3 Uova

150 gr zucchero

Caffè q.b. /Fragole circa 500 gr

Procedimento:

In una ciotola montare solo gli albumi, e in un’altra montare i tuorli con lo zucchero. A questi, aggiungere il mascarpone e, dopo averlo mescolato per bene, anche gli albumi. A seconda del gusto scelto per il vostro tiramisù, *frullare le fragole o preparare 2/3 caffettiere lasciando raffreddare il caffè**. Immergere i savoiardi nel caffè o …









Leggi la notizia completa